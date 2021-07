Le Gouverneur de Dakar annule les chocs Balla Gaye 2-Bombardier et Siteu-Papa Sow

Les promoteurs Gaston Mbengue et Pape Abdou Fall vivent certainement l’une des pires désillusions de leur vie. Le Gouverneur de Dakar a pris la décision de faire reporter tous les combats de lutte prévus ce week-end et de notifier sa décision aux organisateurs



L’annonce a été faite par le promoteur Pape Abdou Fall, organisateur du duel entre Papa Sow et Siteu, prévu le 1er août prochain. Pour l’autre affiche, qui doit opposer Bombardier à Balla Gaye 2, le promoteur Gaston Mbengue avait prévu un huis clos partiel. Ce sera finalement un report jusqu’à une date ultérieure.