Le Hezbollah bombarde Israël en représailles à un raid meurtrier au Sud-Liban

Les raids aériens et les affrontements se poursuivent dans la bande de Gaza, malgré une première résolution de l'ONU exigeant un "cessez-le-feu" immédiat dans le territoire palestinien, qui a suscité l'ire d'Israël.



Le ministre français des Armées a démenti la vente à Israël de composants pour des pièces de cartouches, considérées par les sites d'investigation Disclose et Marsactu comme "susceptibles d'être utilisées contre des civils dans la bande de Gaza". Selon lui, la licence "ne donne pas droit à l'armée israélienne d'utiliser ces composants" dans la bande de Gaza ou ailleurs.



Les États-Unis "vont continuer" à larguer de l'aide humanitaire sur Gaza, a déclaré mardi un porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, alors que le Hamas appelle à cesser ces opérations à la suite de noyades et de bousculades mortelles.



Le gouvernement israélien a rappelé ses négociateurs de Doha, après avoir estimé que les tractations qui se déroulent dans la capitale qatarie pour tenter de parvenir à un accord de trêve étaient "dans une impasse" en raison des exigences du Hamas, a déclaré un haut responsable israélien.



Le ministère de la Santé du Hamas a annoncé un nouveau bilan de 32 414 personnes tuées dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien le 7 octobre.