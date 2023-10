Le Jnim annonce une série de blocus dans le nord du Mali

Le Jnim annonce une série de blocus dans le nord du Mali. Alors que le rythme des combats s'est intensifié entre les groupes armés du Nord signataires de l'accord de paix de 2015 et les forces maliennes, et que l'armée a initié lundi un imposant mouvement de troupes en direction du fief des rebelles du CSP (Cadre stratégique permanent) à Kidal, les groupes jihadistes profitent de la situation pour accentuer leur action. Le Groupe de soutien à l'Islam et aux musulmans, lié à al-Qaïda, entend resserrer son étau sur les villes de Gao, Ménaka et Tombouctou, dans le nord du Mali.

RFI

div id="taboola-below-article-thumbnails">