Le Khalife des Mourides recommande une semaine de lecture collective du Coran et de prière dans les lieux de culte

«Le khalife exhorte tous les croyants, musulmans et disciples à retourner à Dieu, à se repentir sincèrement et à prier Dieu de nous accorder sa clémence», a dit M. Faye dans le document.

Cette prière sera l’occasion «d’implorer» notre Seigneur pour un bon hivernage et la stabilité du pays (…) Le saint homme recommande la lecture collective du saint Coran et des ‘khassaïde’ dédiés au prophète Mouhammad, et le zikr dans les lieux de culte.

Serigne Mountakha Mbacké invite aussi la communauté musulmane à la charité «envers les nécessiteux».

Des séances de lecture du Coran se tiendront à la mosquée Massalikul Jinaan, à Dakar, durant la période indiquée par le communiqué.

