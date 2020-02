Le Khalife général des Mourides décide de ne plus recevoir Aida Diallo (proche)

Le Khalife général des Mourides, une des plus grandes confréries religieuses au Sénégal, Serigne Mountakha Mbacké a décidé de ne plus recevoir, Aida Diallo, une des veuves de Cheikh Béthio Thioune. Car elle persiste dans l’organisation de ses « thiants » (chants religieux), malgré les mises en garde du chef, annonce son porte-parole du jour, Serigne Cheikh Mbacké Abdou Latif, sur la Rfm.« Toute le monde a une idée claire des agissements de Aida Dialla. Elle est l’origine de beaucoup de controverses au sein du Mouridisme et de la colère de certains talibés. Le Khalife l’a reçue deux fois. Il lui a rappelé les règles du Mouridisme, la voie de Serigne Touba… », a dit Serigne Cheikh Mbacké Abdou Latif.Il dit avoir l’impression que Aida Diallo n’en fait qu’à sa tête. "Les talibés sont venus le dire au khalife, qui leur a, par la suite, demandé de laisser tomber. En plus, Serigne Touba ne bénit pas du tout, ce que cette dame fait. Ainis, le khalife a décidé que chacun dans son coin.Aida Diallo, la troisième épouse du défunt guide Thiantacounes, Béthio Thioune, est accusée de s’être considérée comme la nouvelle chef de cette communauté affiliée aux Mourides. Elle est reprochée d’avoir célébré des mariages et baptisé des nouveau-nés. Des pratiques jugées contraires à l'orthodoxie musulmane selon laquelle une femme ne peut pas accomplir de tels actes.