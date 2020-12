Le LOSC vendu, Olivier Létang nouveau président

Gérard Lopez n'est plus le propriétaire du LOSC. À l'issue de son conseil d'administration qui a débuté à 17h30 vendredi, sa holding Victory Soccer basée à Londres vient officiellement d'être cédée à « Callisto Sporting S.à.r.l. (« Callisto »), propriété de Merlyn Partners SCSp (« Merlyn »).



Selon un communiqué à paraître de manière imminente, Gérard Lopez déclare: « Mon objectif a toujours été de redresser sportivement le LOSC. Quand je suis devenu président, le club était à la 17e place de la Ligue 1. Aujourd'hui, l'équipe obtient d'excellents résultats sportifs et est classée 1ère de Ligue 1. J'ai atteint mon objectif et je crois qu'il est maintenant temps pour un nouveau propriétaire de prendre la relève, et pour moi de me concentrer sur d'autres entreprises sportives. Compte tenu des difficultés récentes en Ligue 1 et en particulier de l'incertitude entourant le contrat des droits TV pour le championnat de France, il est important que le LOSC soit détenu par un propriétaire de référence, à la solidité financière reconnue comme Merlyn. Sous mon égide, et tout en maintenant des ambitions sportives élevées, nous avons investi plus de 150 million d'euros en achats de joueurs et généré encore davantage de revenus. Je quitte donc le club en laissant derrière moi un héritage de talents pour le futur. »



Ce communiqué confirme que Gérard Lopez et Luis Campos, son conseiller sportif, « quittent le club avec effet immédiat. Marc Ingla a démissionné de ses fonctions de Directeur Général mais reste au conseil d'administration du club. »



Lille précise que le but de la holding Merlyn« est de capitaliser sur les résultats sportifs obtenus au cours des saisons passées et de garantir que ce succès soit durable (...) en s'appuyant sur une situation financière solide et une équipe de direction forte qui exploitera les fondamentaux du club, sur et en dehors du terrain. Dans le cadre de la nouvelle stratégie financière, l'encours de la dette du LOSC sera considérablement réduit et de nouveaux fonds propres seront injectés dans le club. »



Selon nos informations, le fonds basé au Luxembourg va injecter 50 M€ pour assurer les besoins de trésorerie immédiats. Mandataire social salarié, Olivier Létang est nommé officiellement en qualité de « nouveau président-directeur général ».



« C'est un grand honneur de devenir le nouveau président du LOSC, cette place forte du football français, explique le dirigeant. Mon intention est que le club atteigne son plein potentiel et je veillerai à la bonne gestion du LOSC sur les plans sportif et financier, dans l'intérêt des supporters et de la communauté du LOSC, avec le football au coeur du projet. Je tiens à remercier tous ceux dans le club qui vont travailler dur sur la transition de M. Lopez. Je suis également ravi d'avoir à mes côtés Christophe Galtier, un entraîneur de haut niveau que j'apprécie en tant qu'homme et que professionnel. »



L'entraîneur du LOSC, qui connaît Olivier Létang dont il avait reçu une communication rassurante mardi soir et avec lequel il entretenait des relations cordiales, ajoute: « Je suis très heureux d'accueillir Olivier en tant que nouveau président. Olivier a réalisé un travail remarquable à Reims, Paris et Rennes et je crois qu'avec lui, nous allons passer encore plus de bons moments ! »