Le Lycée de Pikine en débrayage pour 3 jours, une grève totale prévue à partir de lundi

Le lycée de Pikine, situé dans la banlieue Dakaroise, va renouer avec les perturbations des cours. Les Professeurs de l’établissement qui réclament leurs indemnités du baccalauréat 2019-2020, depuis un certain temps, ont décrété trois (3) jours de débrayage cette semaine.



Lors de leur Assemblée générale tenue ce mercredi matin, ils ont exigé le paiement de leur due. A l’occasion, ils ont annoncé une grève dès le début de la semaine prochaine.



« Depuis le début de la semaine, nous sommes en mouvement pour demander le paiement de nos indemnités de bac. Parce qu’il se trouve qu’on a fait les examens dans des conditions difficiles et malheureusement, nous tardons à entrer dans nos fonds », a expliqué Oumar Ibrahima Sow, porte-parole des Professeurs grévistes.



Qui a rappelé que « l’IA ( Inspection d’Académie ) leur avait signifié, via un communiqué qui date du 15 décembre 2020, que les sommes ont été virées dans les banques. Mais il se trouve que depuis 2 mois, nous faisons des vas-et-viens entre les banques et l’IA mais jusqu’à présent, il n’y a eu rien », s’est-il désolé.