Le Maire de la commune de Fann accuse l'APR de délivrer des certificats de résidence à sa permanence

Le Maire de la commune de Fann- Point E-Amitié, Palla Samb a fait face à la presse ce jeudi 19 Août dans les locaux de la mairie pour s’exprimer sur la révision des listes électorales dans le cadre des élections locales de janvier 2022. M. Samb a accusé l’Alliance pour la République (Apr) de délivrer des certificats de résidence à sa permanence à la Sicap de l'Amitié 2.



Pour le Maire Palla Samb ce qui se passe dans la commune de Fann- Point E-Amitié est inédit et ne se passe dans aucune commune au Sénégal. Il a indiqué que depuis le début de la révision des listes électorales que la grande majorité des personnes qui viennent s'inscrire, devraient normalement venir avec leur certificat de résidence, mais malheureusement aucun d'entre eux ne connait l'état civil de Fann.



Selon le Maire les certificats de résidence sont délivrés à la permanence de l'APR à la Sicap de l'Amitié 2 et aucune personne ne se présente à l'état civil. A l’en croire, les gens se présentent à la permanence de l'APR pour obtenir un certificat de résidence.



Le Maire Samb a interpellé dès lors le Président de la République Macky Sall et les autorités du pays, afin que cette situation soit réglée au vite que possible.