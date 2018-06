Le Milan AC exclu de toutes compétitions européennes

L’année passée, l’AC Milan effectuait un mercato incroyable. Leonardo Bonucci, André Silva et bien d’autres étaient arrivés du côté de San Siro. Les Rossoneri avaient dépassé les 200 millions d’investissements et on attendait, logiquement, beaucoup d’eux sur la dernière saison de Serie A. Pourtant la mayonnaise a bien eu du mal à prendre et les joueurs de Vincenzo Montella puis de Gennaro Gattuso n’ont terminé que sixièmes à huit points du rival, l’Inter Milan, et de la Ligue des Champions.



Alors, une nouvelle fois, les Lombards se préparaient à jouer la prochaine Ligue Europa, en espérant rapidement montrer de quoi ils sont capables. Sauf que voilà, au-dessus de leur tête planait une épée de Damoclès. Celle-ci était brandie par l’Institution de contrôle financier des clubs (ICFC) de l’Union européenne des associations de football (UEFA). La menace était réelle et, vu que l’institution continentale a refusé l’accord de conciliation, le dossier a été transmis à la chambre de jugement.



Interdiction de compétitions européennes pour l’AC Milan



Cela est connu de tous, cette dernière n’est justement pas franchement conciliante et les Milanais s’attendaient à être frappés tandis que notre côté de la frontière, le PSG avait été blanchi et l’OM condamné à 100 000 euros d’amendes. La sanction est tombée ce jour et c’est officiel donc, l’AC Milan ne pourra pas participer aux compétitions européennes la saison prochaine et sera donc absent de la C3 édition 2018-2019.



« La CFCB a pris la décision, suite à la violation du réglement du fair-play financier d’exclure l’AC Milan pendant deux saisons des compétitions européennes. (c’est à dire une compétition en 2018/2019 ou 2019/2020 sous réserve de qualification) Cette décision peut faire l’objet d’un appel auprès du Tribunal Arbitral du Sport conformément à l’article 34 (2) des Règles de Procédure régissant l’Organe de Contrôle Financier des Clubs de l’UEFA, ainsi qu’aux articles 62 et 63 des Statuts de l’UEFA », est-il inscrit sur le communiqué fourni par l’instance européenne. Reste maintenant à savoir comment les dirigeants de l’AC Milan vont réagir et si cela ne peut pas freiner leurs futurs engagements avec les Rossoneri, à qui Silvio Berlusconi doit tant manquer aujourd’hui...



