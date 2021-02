Le Onze du PSG face au Barça: Kean et Gana Gueye titulaires

Ce sera finalement Moise Kean qui sera titulaire, ce mardi soir (21 heures), face à Barcelone, sur la pelouse du Camp Nou, dans le onze de départ parisien, en huitième de finale aller de la Ligue des champions. Mauricio Pochettino, qui n'avait pas fait de mise en place la veille et n'a annoncé sa composition qu'en fin d'après-midi, a choisi d'aligner de nouveau l'international italien dans un rôle d'attaquant excentré droit, comme ce fut le cas face à Nice (2-1), samedi dernier en Championnat.



Les récentes performances individuelles du joueur prêté par Everton ont sans doute pesé dans la décision de l'entraîneur argentin, alors que le profil de Pablo Sarabia semblait mieux adapté. Mais Kean a marqué des buts, contre Caen (1-0) en Coupe de France, et contre Nice aussi (le deuxième), et il a marqué des points. Il profite ainsi de sa forme du moment, quand bien même n'est-elle pas impressionnante non plus. Il devrait être associé à Mauro Icardi et Kylian Mbappé dans l'animation offensive parisienne alors que Marco Verratti sera également titulaire, neuf jours après le coup reçu par Dimitri Payet à Marseille.



Verratti en 10 ?

Encore une fois, du positionnement de l'international italien dépendra le système tactique parisien mais Pochettino apprécie Verratti dans ce rôle de milieu très libre, presque en faux numéro 10, surtout en l'absence de Neymar. Cela ne l'empêche pas de redescendre très bas sur le terrain pour assurer la première relance et, qui sait, profiter de la vitesse de Mbappé et de Kean.



Les 8es de finale de la Ligue des champions

Pour le reste, le onze de départ du PSG ne comporte pas de surprise. La défense est celle prévue, avec Florenzi à droite et Kurzawa à gauche notamment, alors qu'Idrissa Gueye et Leandro Paredes seront associés à la récupération.



La composition du PSG

Navas - Florenzi, Marquinhos (cap.), Kimpembe, Kurzawa - I. Gueye, Paredes - Kean, Verratti, Mbappé - Icardi.



Avec L’ÉQUIPE