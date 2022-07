Le PSG a choisi entre Donnarumma et Navas, la Juve a prévu du lourd pour remplacer De Ligt

Le PSG change de stratégie pour son gardien

La saison dernière, Mauricio Pochettino a fait le choix de ne pas instaurer de hiérarchie chez les gardiens. Une décision qui a causé pas mal de soucis entre Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas. Un problème qui devrait cependant être résolu avec le nouveau coach Christophe Galtier qui, par ailleurs, a confirmé lors de sa conférence de présentation qu'il a toujours défini un numéro 1 et un numéro 2. Et comme le rapporte L'Équipe, le choix de Galtier devrait se porter sur le jeune italien. C'est aussi le souhait des nouveaux décideurs parisiens. Reste à régler le cas du gardien costaricien qui n'avait pas apprécié son rôle la saison dernière, mais qui avait tout de même maintenu son envie de rester dans la capitale française.



La Juve vise Koulibaly

Le feuilleton Matthijs de Ligt bat son plein. Ardemment désiré par Chelsea, le défenseur de la Juventus plaît aussi au Bayern Munich. La Vieille Dame n'est pas contre le céder et semble déjà lui avoir trouver son successeur. Comme le placarde La Gazzetta dello Sport, c'est Kalidou Koulibaly qui a été désigné. Une offre de 30 M€ pour Napoli est en préparation. En ce qui concerne le joueur, c'est un contrat de trois ans avec un salaire annuel de 6 M€ qui attend le Sénégalais en cas de signature. Une information également reprise en Une du Corriere dello Sport qui envoie «KK», les initiales du roc défensif, chez la Juve.



Chelsea fonce sur un crack portugais

Déterminé à réaliser un premier mercato de folie, le nouveau propriétaire de Chelsea Todd Boelhy se lance désormais à l'assaut d'une pépite portugaise du nom de Matheus Nunes. «Chelsea s'attaque à Matheus» lance A Bola dans son édition du jour. Révélation du Sporting CP cette saison, le milieu portugais est promis à un bel avenir. Mais la concurrence est rude dans ce dossier. Selon nos informations, il y a ainsi eu des approches de Wolverhampton, de Newcastle, ainsi que d'Everton. Les dirigeants du club de la capitale ont même refusé une approche de 45M€. Le club lusitanien ne souhaite pas s'en séparer à moins de recevoir une offre de 60 M€, soit le montant de sa clause libératoire. En tout cas, comme le rapporte Record, Rúben Amorim fait tout pour convaincre son joueur de rester une saison de plus.