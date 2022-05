Le PSG est prêt à lâcher 120 M€ pour le successeur de Mbappé, Benzema peut briser un record fou avec le Real

Darwin Núñez pour remplacer Mbappé



Le mercato nous emmène au Portugal ce matin. Alors que l'avenir de Kylian Mbappé n'est toujours pas réglé au Paris Saint-Germain, le club de la capitale prend les devants et lui cherche un successeur. Et selon le Correio da Manhã, le PSG en pince pour la révélation de cette saison au Benfica : Darwin Núñez. Le buteur de 22 ans est courtisé par tous les cadors européens et Paris aimerait en faire l'héritier de Mbappé s'il devait finalement partir à la fin de son contrat au mois de juin. Et selon O Jogo, Paris «prépare 120 M€ pour Darwin. Les Français ont l'Uruguayen en tête de leurs priorités et veulent aller de l'avant rapidement.» Mais le PSG devra aussi dégraisser cet été, et dans ses pages intérieures le journal Le Parisien donne quelques noms susceptibles de partir lors du prochain mercato : «Icardi, Paredes, Draxler... les seconds couteaux du PSG peuvent rapporter gros. Que Mauricio Pochettino reste ou non l’entraîneur la saison prochaine, le PSG cherchera encore à vendre lors du prochain mercato. Les joueurs les moins utilisés font déjà office de candidats au départ. Certains avec une meilleure valeur marchande que d’autres.» L'été va être bouillant à Paris !





Benzema un peu plus dans la légende du Real Madrid



En Espagne, le grand monsieur de la saison du Real Madrid, c'est bien évidemment Karim Benzema. Ce matin le journal AS lui accorde sa Une car le Français n'est plus qu'à une réalisation de Raúl et peut ainsi devenir le 2e meilleur buteur de l'histoire du club merengue. «A la recherche de Raúl», s'enflamme le journal madrilène qui sait que c'est inévitable et fera entrer Benzema un peu plus dans la légende du club avec 323 réalisations s'il marque ce soir. De son côté Marca annonce que Marcelo veut continuer au Real la saison prochaine. «Le capitaine aspire à renouveler son contrat, mais Madrid n'a fait aucun geste.» Réponse en fin de saison. Enfin, l'Atlético de Madrid a validé son billet pour la prochaine Ligue des Champions en allant s'imposer à Elche (2-0). Pour AS, c'est «mission accomplie» pour les Colchoneros.



Le Barça tient presque deux recrues



On reste dans la péninsule ibérique, mais avec du mercato qui fait encore la Une des journaux catalans ce matin. En effet, Sport placarde que le Barça arrive dans les «négociations finales» pour César Azpilicueta et Marcos Alonso. «Le Barça a entamé des négociations avec Chelsea pour signer les deux latéraux. Le club anglais est ouvert à un accord qui inclut Sergino Dest et Neto.» Le Barça pourrait donc boucler ses deux premiers renforts estivaux dans les prochains jours. Mais plus largement comme l'indique Mundo Deportivo, Xavi attend «8 signatures» cet été. «Le club travaille pour doubler tous les postes avec des renforts de qualité», écrit le journal pro-Barça.