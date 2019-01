Le PSG fonce sur Idrissa Gana Gueye

Le PSG s'active pour boucler rapidement le dossier du milieu sénégalais d'Everton, qui a échangé mercredi avec Thomas Tuchel et pour lequel Pini Zahavi a été mandaté.



Ces derniers jours, Pini Zahavi profitait de la douceur d'Israël. L'agent à l'origine de la venue de Neymar au PSG à l'été 2017 a repris l'avion, direction l'Europe. Et plus précisément l'Angleterre. Pour lui, en cette mi-janvier, c'est l'heure de finaliser des dossiers. Et notamment celui, brûlant, du milieu défensif du PSG. Un dossier qui alimente les discussions et les conférences de presse de Thomas Tuchel depuis des semaines. Zahavi est au coeur des recherches parisiennes et avance sur un profil : celui d'Idrissa Gueye. L'ancien Lillois, qui a joué quatre-vingt-dix minutes hier face à Bournemouth (2-0), est, comme révélé dans nos colonnes le mois dernier, l'une des cibles du club de la capitale. Et, en l'occurrence, la cible prioritaire.



