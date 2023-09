Le PSG, l’OM et le FC Barcelone apportent leur soutien au Maroc après le violent séisme

Dans la nuit de vendredi à samedi, le Maroc a été victime d’un violent séisme de magnitude 7 sur l’échelle de Richter dans la région de Marrakech et ses alentours. Le bilan s’alourdit d’heure en heure avec déjà plus de 650 morts et plusieurs centaines de blessés. Plusieurs clubs ont envoyé un message de soutien au peuple marocain.



Après le Real Madrid tôt dans la matinée, le Barça a aussi publié un communiqué. «Depuis le FC Barcelone, nous exprimons toute notre solidarité et notre force aux victimes du tremblement de terre qui a touché le Maroc.», peut-on lire sur leur compte X, anciennement connu sous le nom de Twitter.



En France, le PSG et l’OM ont également publié un message de soutien. «Toute la famille du Paris Saint-Germain est aux côtés de nos amis marocains suite au terrible tremblement de terre. Toutes nos condoléances à ceux qui ont perdu des proches. Nos pensées sont avec vous», explique le club de la capitale.



«Dans cette terrible épreuve, l’Olympique de Marseille adresse une pensée émue et tient à apporter tout son soutien au peuple marocain et à toutes les personnes touchées par la tragédie survenue cette nuit», ajoute l’OM.



Avec Footmercato