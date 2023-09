Le PSG parmi les 4 clubs qui ont dépensé un milliard pour leur effectif

Comme chaque mercredi, le site de l’Observatoire du football CIES dévoile un rapport statistique sur des joueurs ou clubs. Cette semaine, le site s’est penché sur les effectifs des équipes de la saison 2023-2024 et sur les sommes dépensées pour avoir cet effectif.



Cela prend en compte les 100 meilleures équipes mondiales ayant «le plus investi en indemnités de transfert (y compris les suppléments quel que soit le paiement effectif) pour recruter les joueurs actuellement dans leur effectif.»



Cette année, quatre équipes ont un effectif qui a couté plus d’un milliard à leur club : trois clubs anglais (Manchester United, Chelsea et Manchester City) et un français (PSG).



Manchester United est le premier avec 1,15 milliard. Le CIES précise également : le club saoudien d’Al-Hilal (18e) est le club extérieur au big 5 européen qui a le plus investi en indemnités de transfert pour constituer son effectif (382 M€), devant Leicester City (26e, 281 M€) et l’Ajax (32e, 236 M€).



En Ligue 1, derrière le PSG et son milliard investi, on retrouve Monaco (364 M€) et Rennes (209 M€). L’OM arrive à la 4e place (197M) et l’OL à la 6e place (126M).



Footmercato