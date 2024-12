Le Pakistan frappe des «repaires de terroristes» en Afghanistan, 46 morts selon Kaboul

Le Pakistan a mené des frappes aériennes mardi 24 décembre sur des « repaires de terroristes » en Afghanistan, selon un responsable sécuritaire pakistanais. Ces frappes ont été réalisées avec des avions et des drones, accusant Kaboul de permettre des attaques anti-pakistanaises depuis son sol.



En réponse, le gouvernement taliban a déploré la mort de 46 personnes, principalement des femmes et des enfants, dans le district de Barmal, en Paktika, lors de ces frappes. Le porte-parole taliban, Zabihullah Mujahid, a qualifié ces attaques d' « agression » et a promis une riposte.