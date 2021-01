Le Parti socialiste se déchire à cause de l’arrêt des appuis de Tanor

Tout va mal au Parti socialiste. La première formation politique du Sénégal est secouée par un problème de vivre. En effet, Samba Diao Hanne est monté au créneau pour démonter Abdoulaye Gallo Diao qui a accusé son mentor Aminata Mbengue Ndiaye de lui avoir coupé des appuis de Tanor à cause de ses prises de fonctions.



« Abdoulaye Gallo Diao est un grand combattant du Parti socialiste. Il a été à toutes les batailles et ne rechigne jamais à aller au front quoique qu’il lui en coute. Il y a de quoi à s’indigner d’un tel manque de reconnaissance à l’égard d’un vaillant militant. Je suis solidaire à mille pour cent avec notre cher camarade Abdoulaye Gallo Diao. Personne n’est plus méritant que lui », a écrit Mbodj Diouf, dans leur groupe WhatsApp, selon ‘Les Echos’.



Il a ajouté que « c’est une grosse erreur » de la Secrétaire générale du Parti Aminata Mbengue Ndiaye. « Il est vraiment révolu le temps où la chicote et les fessées faisaient la loi. Discutons et respections la dignité de tout militant, mais que nul ne pense qu’il est omniscient ou éternel ».



Les accusations vont bon train entre Abdoulaye Gallo Diao et les partisans de Aminata Mbengue Ndiaye. Samba Diao Hanne a qualifié Gallo Diao de « mercenaire qui veut ériger le chantage dans le parti ». Il est allé jusqu’à déclarer que ce dernier a reçu 1 million FCFA de Aminata Mbengue Ndiaye pour les préparatifs de son mariage.



Interpellé par nos confrères sur cet argent, Abdoulaye Gallo Diao a formellement démenti. « C’est un tissu de mensonge. Il n’a qu’à sortir les preuves de l’existence de cet argent. Je n’ai rien reçu de Aminata Mbengue Ndiaye, au contraire, elle a ôté ce que Ousmane Tanor Dieng m’avait octroyé de son vivant. Ne serait-ce que par respect pour la mémoire de Tanor, elle aurait pu mettre de côté certaines considérations et perpétuer ce programme » , a-t-il expliqué.