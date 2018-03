Le Pds rejette le «tripatouillage» de la Constitution

La décision du chef de l’Etat de faire adopter en Conseil des ministres le projet de loi portant révision de la Constitution n’est pas du goût des camarades de Me Abdoulaye Wade. Ces derniers le lui ont fait savoir à travers un communiqué découlant de la tenue de leur Comité directeur.



«Le comité directeur dénonce la rupture unilatérale du consensus sur le processus électoral et s’oppose, avec l’opposition unie, à toute tentative de Macky Sall de passer en force, profitant de sa majorité mécanique, pour tripatouiller la Constitution et changer encore à son profit les règles du jeu», peut-on lire dans le document.



Avant d’exhorter les militants libéraux et leurs alliés «de rester très vigilants et de surveiller de près ce qui se passera à l’assemblée nationale et se préparer à une riposte foudroyante contre tout ce qui pourrait apparaître comme une atteinte à leur liberté de choisir leurs représentants».