Le Pdt du Stade de Mbour Saliou Samb : « Si la Ligue programme notre match avec l'USO, nous n'allons pas... »

Le président du club du Stade de Mbour, Saliou Samb n'est pas prêt pour accueillir Uso à Mbour pour un match de football. En effet, le président verrait mal le club Ouakamois jouer contre une équipe de Mbour dans ledit département. Il a tenu ces propos dans le quotidien Stades. Morceaux choisis.

« Je ne comprends la décision de la Ligue pro de faire jouer obligatoirement l’USO cette saison, alors qu’ils ne sont pas prêts. Je ne vois pas l’USO jouer contre une équipe du département de Mbour, que ce soit Diambars, Mbour PC, Keur Madior, Demba Diop, Mama Guedj de Joal ou Toglou de Diass. Le préfet de Mbour Saer Ndao, qui est plus informé que nous, ne va pas prendre ce risque d’organiser ce match. C’est impensable. Et même les Ouakamois n’y pensent pas », a laissé entendre Saliou Samb



Echange avec le président de l’Uso, Abdou Aziz Gueye

« J’ai eu le président de l’Us Ouakam, Abdou Aziz Gueye et on a longuement discuté. Lui-même a dit qu’ils ne sont prêts à jouer à cette saison. Ils n’y pensent même pas, car il dit que Mbour n’a pas encore terminé son deuil et qu’ils partagent la douleur avec Mbour. Ils sont en train de tout faire pour réussir le rapprochement, pour ne pas remuer le couteau dans la plaie. Si les dirigeants de la Ligue insistent, ils ont leur raison. En tout cas, nous n’allons pas délocaliser notre rencontre. S’ils programment, nous jouerons au Stade Caroline Faye. A eux de prendre donc toutes les garanties nécessaires pour la sécurité », a fait savoir le président.



Le football sénégalais est un bateau sans capitaine

« Je n’ai pas aimé comment la Ligue et la Fédération ont géré ce dossier. Cette décision du TAS peut engendrer d’autres incidents. Notre football est comme un bateau sans gouvernail, ni capitaine. Ceux qui dirigent sont incompétents et ils tâtonnent. Actuellement, nous n’avons pas de championnat. Des équipes sont restées deux à trois semaines sans jouer. Je salue le courage de Ndoffène Fall, qui a démissionné. Les autres devraient faire la même chose », a prévenu M. Samb.