Le Pentagone surveille un ballon espion chinois au-dessus des États-Unis

Le Pentagone a annoncé jeudi la présence du ballon dans l’espace aérien des Etats-Unis, et le gouvernement canadien a dit vendredi enquêter sur « un deuxième incident potentiel ». « Les Canadiens sont en sécurité et le Canada prend des mesures pour assurer la sécurité de son espace aérien, y compris la surveillance d’un deuxième incident potentiel », a affirmé le ministère de la Défense nationale du Canada dans un communiqué.



« Le gouvernement des États-Unis a détecté et suit un ballon de surveillance à haute altitude qui se trouve actuellement au-dessus de la zone continentale des États-Unis », avait auparavant déclaré le porte-parole du Pentagone, cité par la chaîne NBC News.



L’engin a été repéré au-dessus de Billings dans l’État du Montana (Nord), mercredi. Il a survolé les îles Aléoutiennes et traversé le Canada avant d’atteindre les États-Unis. Selon un haut responsable de la défense cité par la chaîne, le ballon se trouverait toujours au-dessus des États-Unis, mais sa position actuelle est gardée secrète par le Pentagone.



Des chasseurs envoyés à sa rencontre

À la demande du président Joe Biden, le Pentagone a examiné la possibilité de l’abattre mais la décision a été prise de ne pas le faire en raison des risques potentiels pour les personnes au sol, a précisé le haut responsable. Selon NBC, des avions de chasse ont même été envoyés à sa rencontre.





« Actuellement, nous estimons que ce ballon a une valeur ajoutée limitée du point de vue de la collecte de renseignements », a expliqué le haut responsable de la défense à la chaîne américaine. « Néanmoins, nous prenons toutes les mesures nécessaires pour nous protéger contre cette collecte d’informations », a-t-il précisé, ajoutant que le ballon ne constituait pas une menace pour l’aviation civile en raison de son altitude.



Le porte-parole du Pentagone, Pat Ryder, a précisé que le commandement de la défense aérospatiale des Etats-Unis et du Canada (Norad) surveillait la trajectoire du ballon.



« Au-dessus de sites sensibles »

« Le ballon vole actuellement à une altitude bien au-dessus du trafic aérien commercial. Il ne présente pas de menace militaire ou physique pour les personnes au sol », a-t-il dit dans un communiqué.



« Clairement, ce ballon est destiné à la surveillance et sa trajectoire actuelle l’amène au-dessus de sites sensibles » notamment des bases aériennes et des silos de missiles stratégiques, a indiqué le premier responsable de la Défense américain, évoquant l’Etat du Montana, dans le nord-ouest des Etats-Unis.



Le ballon est entré dans l’espace aérien des Etats-Unis « il y a environ deux jours » mais le renseignement américain le surveillait déjà, a indiqué cette source, en ajoutant que ce n’était pas la première fois que l’armée américaine constatait une telle intrusion.



Cette fois, cependant, le ballon est resté dans l’espace aérien des Etats-Unis beaucoup plus longtemps. Des avions de chasse se sont approchés de l’engin au-dessus du Montana, selon la même source.