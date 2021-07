Le Port Autonome de Dakar adopte un nouveau plan de contingence face à la 3éme vague de Covid-19

Face à la recrudescence des cas positifs à la Covid-19 au Sénégal ces dernières semaines, Aboubacar Sédikh Béye, le Directeur Général du Port autonome de Dakar a décidé de mettre en place « un plan de contingence plus rigoureux qui tourne autour de plusieurs axes de prévention ». À travers un communiqué parvenu à PresseAfrik, le Dg du Port informe avoir réaménagé temporairement « les horaires de travail en rapport avec la Direction des ressources humaines ».



Ainsi, plusieurs mesures ont été prises afin de lutter contre la propagation du virus. « La conservation du personnel minimal pour les structures à forte concentration humaine. La favorisation du télétravail et des call-conférences. La transmission et traitement du courrier via Maarch courrier », note le document.



Aboubacar Sédikh Béye a également décidé de « la restriction des visites privées et des réunions non indispensables, de la systématisation du travail de sensibilisation par le médecin d’entreprise. Et de l’appropriation du dispositif de communication de crise mis en place par la CQHSE sur le portail », informe le communiqué.



Cette démarche s’explique selon le Dg du port Autonome de Dakar par « le caractère hautement stratégique et sensible du Port de Dakar qui prend en charge plus de 90% des échanges commerciaux du pays ».