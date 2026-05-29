Passation entre Ousmane Sonko et Ahmadou Aminou Lo : une transition sous le signe de la continuité républicaine

Le Premier ministre sortant, Ousmane Sonko, a officiellement passé le témoin à son successeur, Ahmadou Al Aminou Lo, ce vendredi 29 mai 2026, lors d'une cérémonie de passation de services qui s'est déroulée dans une ambiance des plus cordiales et fraternelles. Les deux hommes ont sacrifié à la tradition républicaine devant l'inspecteur général d'État.



Ousmane Sonko : « Une responsabilité harassante et extrêmement exigeante »



Prenant la parole en premier, Ousmane Sonko a rendu grâce au Seigneur Tout-Puissant et prié sur le Sceau des prophètes avant de remercier ses proches, son épouse et ses enfants. Il s'est réjoui de cette cérémonie qui s'inscrit, selon lui, dans la tradition républicaine de transmission de services entre autorités entrantes et sortantes.



« Une tradition républicaine qui honore l'État d'abord, l'administration, puisqu'il s'agit par ce canal d'assurer et de veiller à la continuité du service public », a-t-il souligné.



Le Premier ministre sortant a exprimé sa satisfaction de passer le flambeau à un successeur qu'il connaît bien, avec lequel il a travaillé durant près d'un an à la Primature. « Je l'ai taquiné en lui disant qu'il connaissait mieux que moi ce couloir », a-t-il lancé, rappelant que Ahmadou Aminou Lo a occupé les fonctions de ministre secrétaire général du gouvernement pendant 13 mois.



Félicitant son successeur pour sa nomination, Ousmane Sonko n'a pas éludé les difficultés de la charge primatoriale. « Il est assez averti pour savoir que c'est une responsabilité harassante, extrêmement exigeante, cassante. Vendredi passé, j'ai soufflé comme je n'avais jamais soufflé, car ces deux années ont été extrêmement pénibles, extrêmement difficiles », a-t-il confié.



Il a ensuite encouragé Ahmadou Aminou Lo et prié pour son plein succès, avant de remercier chaleureusement l'ensemble de ses collaborateurs, y compris les journalistes qu'il a salués pour leur travail de vulgarisation.



Enfin, Ousmane Sonko a tenu à rassurer : « Je ne serai pas loin, puisque je suis tout à côté ». Tout en rappelant la séparation des pouvoirs, il a affirmé que ceux-ci ne sont « pas opposés, forcément deux pouvoirs concurrents », et a promis d'accompagner son successeur « dès lors que ce qui sera fait ira dans le sens de l'intérêt du Sénégal et de l'intérêt de son peuple ».



Ahmadou Aminou Lo : « Je reviens dans un endroit où je ne suis pas étranger »



Prenant la parole à son tour, le nouveau Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo s'est inscrit dans la même bienveillance. Il a d'abord remercié Dieu, puis le président de la République pour l'honneur qui lui a été fait, et enfin son prédécesseur Ousmane Sonko.



« En avril 2024, il a fait appel à moi. Il ne me connaissait pas. Je suis venu. Il m'a fait confiance », a-t-il rappelé, saluant le pragmatisme et le management de l'ancien Premier ministre.



Retrouvant la Primature après 13 mois passés comme ministre secrétaire général du gouvernement, Aminou Lo a confié : « Je reviens dans un endroit où je ne suis pas étranger. C'est un retour au pays natal ». Il a assuré n'avoir retrouvé que des visages connus, ce qui rend son installation plus aisée.



Évoquant la confiance placée en lui par le président de la République dans le cadre de l'agenda national de transformation, il a promis de poursuivre le travail accompli. « En partant, Monsieur le Premier ministre m'a rappelé de rester le pont entre la Primature et la présidence de la République », a-t-il indiqué.



Ahmadou Aminou Lo a également évoqué la fraternité et la générosité dont Ousmane Sonko a fait preuve à son égard, assurant qu'il continuerait à solliciter ses conseils avisés. « Il m'a déjà annoncé la couleur : ça va être très très dur, mais je continuerai à bénéficier de ses conseils », a-t-il déclaré avec le sourire.



S'adressant aux collaborateurs de la Primature, il a tenu à les rassurer : « Je n'ai pas changé et je ne changerai jamais, incha Allah ». Il a rappelé sa méthode de travail fondée sur la diligence, l'anticipation, la rigueur, l'engagement et la loyauté.



Enfin, il a remercié son prédécesseur pour « l'héritage qu'il me laisse dans l'ambiance de travail et la qualité du personnel », sollicitant ses prières et lui adressant les siennes, dans une référence à leurs habitudes d'exégèse coranique partagée.