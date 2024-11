Le Président Diomaye Faye ambitionne de faire du Sénégal un modèle en matière de gestion de l'eau et d’assainissement

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a ouvert hier jeudi, à Kaolack les concertations nationales sur l’eau et l’assainissement. Cette rencontre, réunissant experts, partenaires techniques et financiers, représentants de la société civile, acteurs privés et membres de l’administration, vise à élaborer un document de référence pour garantir à tous les Sénégalais un accès équitable à l’eau potable et à des infrastructures d’assainissement adéquates.



Intervenant en visioconférence, le chef de l’État a souligné l’importance de ces secteurs, qu’il considère comme des piliers fondamentaux de la Vision Sénégal 2050. Il a exprimé les attentes du gouvernement vis-à-vis de ces concertations, appelant à des recommandations concrètes pour relever les défis actuels et futurs en matière d’eau et d’assainissement.



« Mon engagement pour la cause de la question de l'eau reste total. Elle est un pilier important de notre développement économique et social et un droit fondamental pour tous les Sénégalais. L'assainissement est le garant de notre santé publique et de la dignité humaine. Ces deux secteurs sont indissociables dans notre ambition de bâtir un Sénégal juste, un Sénégal souverain et un Sénégal prospère », a-t-il laissé entendre



Il ajoute en précisant l’urgence : « les défis à relever sont immenses, mais ils sont à la hauteur de nos ambitions. Nous voulons garantir un accès universel, équitable et durable à l'eau multi-usage et aux services d'assainissement, que ce soit en milieu urbain et en milieu rural ».



Toutefois, il invite les participants à faire preuve de rigueur, d'innovation et d'ambition dans leurs réflexions. « Les résultats de vos travaux façonneront les politiques publiques de demain et feront du Sénégal un pays modèle en matière de gestion en eau et d'assainissement. Ensemble faisons l'eau tous une priorité de l'accès à et à l'assainissement pour les Sénégalais », a dit le Président Faye.