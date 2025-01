Le Président Diomaye Faye demande l'évaluation du programme de modernisation et de gestion des marchés (PROMOGEM)

Les ministres du Commerce et des Collectivités territoriales ont été invités à renforcer la sécurisation et la mise aux normes des marchés et espaces commerciaux à travers tout le territoire national. Cette directive émane du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, lors du dernier conseil des ministres.



"Face à la récurrence des incendies et aux problèmes de sécurité signalés dans plusieurs marchés du pays, qui exigent des mesures urgentes de la part du Gouvernement, le Président de la République a demandé aux ministres en charge du Commerce et des Collectivités territoriales de veiller, en concertation avec toutes les parties prenantes, au renforcement de la sécurisation et de la mise aux normes des marchés et espaces commerciaux à l’échelle nationale", peut on lire dans le communiqué.



Dans cette optique, le chef de l'État a également invité le ministre du Commerce à accélérer l’évaluation et la restructuration du Programme de Modernisation et de Gestion des Marchés (PROMOGEM), en tenant compte des nouvelles priorités de l’État en matière d’aménagements, de réalisations de sites et de projets commerciaux.