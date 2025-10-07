Le Président Diomaye Faye sollicite 1,7 milliard de dollars pour financer le « New Deal technologique » du Sénégal

​Lors du forum Fii Sénégal 2025, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a lancé un appel à la communauté internationale des investisseurs, soulignant un besoin de 1,7 milliard de dollars pour propulser l'ambitieux "New Deal Technologique" du pays.



​Le Chef de l'État a précisé que cet investissement massif est indispensable pour la construction d'infrastructures critiques, incluant des data centers et des "clouds souverains. L'objectif est également de développer les compétences locales et de stimuler l'innovation, créant ainsi les conditions essentielles au développement économique. « L'économie créative avec le numérique et la Fintech. Nous avons besoin d'investissements de 1,7 milliard de dollars pour réaliser le new deal technologique avec notamment la construction d'infrastructures critiques, des Data Centers, des Clouds souverains, le développement de compétences locales et la stimulation de l'innovation », a-t-il déclaré.



​Pour rassurer les partenaires potentiels, le Président Faye a mis en avant les grandes réformes déjà engagées pour améliorer le cadre légal et réglementaire. Ces efforts comprennent, une gestion rigoureuse des finances publiques et l'assainissement du cadre macroéconomique avec l'adoption du plan national de redressement économique et social.



​Par ailleurs, une série d'autres codes majeurs seront finalisés d'ici la fin de l'année, dont les révisions du Code général des impôts, du Code des douanes, du Code du travail, du Code unique de sécurité sociale, et du Code des marchés publics. Les lois sur le partenariat public-privé et les zones économiques spéciales seront également adaptées.

​

Ces nouveaux instruments, selon le Chef de l'État, proposeront des incitations ciblées, offriront plus de garanties juridiques et rendront les activités plus lisibles, compétitives et adaptées aux réalités des marchés.



​Le Président Diomaye Faye a réaffirmé l'attractivité du Sénégal, offrant « un marché en expansion dans le cadre de la zone de libre-échange continental dans un environnement juridique en pleine mutation et en modernisation continue ».



Il a invité les investisseurs à saisir les opportunités dans les secteurs stratégiques à fort potentiel commercial. L'Agence de promotion des investissements et des grands travaux de l’État (APIX) est mobilisée pour accompagner les démarches d'installation via son guichet unique et la digitalisation complète des procédures.