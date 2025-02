Le Président Diomaye annonce une pause pour renforcer le programme « Setal Sunu Reew »

C’est à Guédiawaye que le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a officiellement lancé la 9e édition de la journée citoyenne "Setal Sunu Reew". À cette occasion, il a annoncé une pause dans le programme afin de le revoir et de l’inscrire dans la durée. « Nous allons prendre une pause pour revoir le programme Setal Sunu Reew afin de l’inscrire dans la durée. C’est une responsabilité partagée de ne pas salir nos rues. Il n’y a pas de pause dans notre action pour préserver notre environnement », a-t-il déclaré.



Le chef de l'Etat a également salué le rôle du ministre de l’Intérieur dans l’organisation de cette journée. « Monsieur le ministre de l’Intérieur, je tiens à vous féliciter pour le leadership dont vous avez fait preuve dans la coordination de cette initiative. Il est important de rappeler qu’il n’y a pas, d’un côté, les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) et, de l’autre, les populations. Il n’y a ni segmentation, ni différence, encore moins d’antagonisme », a-t-il souligné.



Il a également rendu un vibrant hommage aux forces de sécurité : « Je souhaite féliciter les policiers, les gendarmes et les sapeurs-pompiers, qui se déploient quotidiennement pour assurer notre protection. »



Cette 9e édition, placée sous le signe du ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique, avait pour thème : « Setal Sunu Gox Mooy Sunu Karangue » (Rendre propre notre environnement renforce notre sécurité). Le ministre de l’Intérieur, le Général Jean-Baptiste Tine, était au cœur de cette initiative, mettant en avant l’importance de la collaboration entre les citoyens et les forces de sécurité pour un environnement propre et sécurisé.