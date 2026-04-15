Crise au Moyen-Orient : Ousmane Sonko donne 15 jours aux ministres pour rationaliser leurs dépenses

Face à une situation internationale qu'il juge alarmante, le Premier ministre a alerté ce mercredi en Conseil des ministres sur la dégradation continue des tensions au Moyen-Orient, exacerbées par les pressions autour de l’Iran. Selon le chef du gouvernement, cette crise aux ramifications multiples « impacte déjà les prix de l’énergie, la sécurité des chaînes d’approvisionnement ainsi que la stabilité des marchés financiers », menaçant directement l'équilibre des finances publiques nationales.



En réponse, une ligne de conduite stricte a été tracée, exigeant des membres du gouvernement une « meilleure rationalisation des dépenses et une discipline budgétaire » immédiate. Les ministres disposent désormais d'un délai de quinze jours pour soumettre un plan de bataille incluant des « mesures concrètes d’économie et de redéploiement » dans leurs secteurs respectifs, tandis que les pôles de l'Énergie et du Budget sont chargés d'accélérer l'opérationnalisation des mesures de stabilisation.