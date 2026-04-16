Guerre au Moyen-Orient: Trump affirme que les dirigeants israélien et libanais vont se parler jeudi

Ce qu'il faut retenir

► Si les États-Unis maintiennent leur blocus maritime et « créent de l'insécurité pour les navires commerciaux de l'Iran et les pétroliers », cela constituera « le prélude » à une violation de cessez-le-feu, en vigueur depuis le 8 avril, a estimé le général Ali Abdollahi, chef du commandement des forces armées iraniennes, mercredi 15 avril.



► Le président américain annonce un échange entre dirigeants israélien et libanais ce jeudi. Le Liban dit ne pas être « au courant » d'un contact avec l'État hébreu.



► Washington discute d'une possible deuxième session de négociations avec l'Iran, de nouveau au Pakistan, après l'échec d'un premier round le week-end passé à Islamabad, selon la Maison Blanche.



► Le blocus des ports iraniens annoncé par l'armée américaine dimanche soir est entré en vigueur ce lundi 13 avril 2026, à 14 h (TU). Donald Trump a menacé lundi de détruire tout « navire d'attaque rapide » iranien forçant le blocus américain imposé aux navires entrant ou sortant des ports et zones côtières iraniens.



La guerre au Proche-Orient et le blocage du détroit d’Ormuz ont bouleversé le marché mondial du pétrole. Les États-Unis en profitent pleinement à court terme, portés par une explosion de la demande et des prix. Mais derrière cette opportunité, un plafond de verre apparaît déjà : les limites de leurs capacités de transport.



Encore un incident entre les « casques bleus » de la Finul dans le sud du Liban et l’armée israélienne. Mardi 14 avril, alors qu’un convoi transportant du ravitaillement pour les soldats de l’ONU était en route vers le quartier général de la force de maintien de la paix, des soldats israéliens ont empêché une partie des véhicules de passer. La marge d’action de la Finul n’a fait que se réduire depuis des mois dans le sud du Liban.