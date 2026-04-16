Soudan: «On a pu visiter El-Fasher de façon très encadrée, avec une mise en scène, du cynisme à l'état pur»

Cette capture d'écran, extraite d'une vidéo diffusée sur le compte Telegram des Forces de soutien rapide (FSR) soudanaises le 26 octobre 2025, montre des combattants des FSR brandissant des armes et célébrant leur victoire . dans les rues d'El-Fasher, au Darfour soudanais. (Image d'illustration) AFP - -
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