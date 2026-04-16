Soudan: «On a pu visiter El-Fasher de façon très encadrée, avec une mise en scène, du cynisme à l'état pur»

La chute d'El-Fasher fut l'un des épisodes les plus sanglants depuis que la guerre a commencé au Soudan, le 15 avril 2023. Après 18 mois de siège, les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) ont pris le contrôle de la ville, capitale historique du Darfour, où ils ont perpétré massacres de civils et exécutions sommaires. La première ONG à avoir pu entrer dans la ville après l'entrée des FSR est Solidarités international. C'était en décembre 2025. Pour en parler, Renaud Douci, coordinateur terrain de Solidarités international, basé à Tawila.

RFI

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