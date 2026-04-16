Sénégal : l’Assemblée nationale examinera le projet sur la non-restructuration de la dette le 15 mai

La Commission des Finances de l’Assemblée nationale du Sénégal examinera, le lundi 11 mai 2026, à 10 heures, un projet de résolution portant sur la non-restructuration de la dette publique du pays. Cinq jours plus tard, le vendredi 15 mai, ce sera autour de la séance plénière d’examiner cette disposition, selon Les Echos.



Pour rappel, le jeudi 26 mars 2026, les travaux pour l’examen de cette résolution avait fait l’objet d’un report (sans date fixée), après les révélations du Financial Times sur un emprunt de 426 milliards de FCFA (environ 650 millions d'euros) dont le gouvernement n’avait pas communiqué les détails.



Dans la foulée, l'État a assuré avoir utilisé des Total Return Swaps (TRS) auprès de la First Abu Dhabi Bank et de l'Africa Finance Corporation. Ce montage financier a permis au gouvernement d'obtenir des liquidités pour ne pas être en défaut de payement, alors que le pays fait face à une crise financière.