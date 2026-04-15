FAMEDEV inaugure un studio et lance des masterclass pour promouvoir le leadership féminin

Le Réseau Interafricain pour les Femmes, Médias, Genre et Développement (FAMEDEV) a procédé, ce mercredi 15 avril 2026, à l’inauguration d’un studio d’enregistrement et d’une salle multifonctionnelle. Ces infrastructures visent à renforcer l’autonomisation, la formation et la promotion des femmes africaines à travers les médias et la technologie.



« La rencontre qui nous a réunis aujourd'hui avait pour objectif de faire le lancement de notre studio d'enregistrement et de la salle multifonctionnelle qu'on a conçue ici à FAMEDEV pour abriter beaucoup de manifestations, de sessions de formation, de masterclass », a déclaré Papa Adama Touré, chargé de projet de ladite ONG.



L’utilisation à tort et à travers du concept genre



À cette occasion, FAMEDEV a également lancé un cycle de masterclass, avec une première session consacrée au thème : « Quelle gouvernance pour le leadership des femmes et des filles dans la sphère publique ». « Et aujourd'hui même, on a lancé notre cycle de masterclass où on a pu échanger sur le leadership féminin et la présence des femmes dans les deux instances décisionnaires », a-t-il précisé.



Papa Adama Touré a estimé que la notion de « genre » n’est pas bien expliquée par les médias au public. « Tout à l'heure, on a listé un certain nombre de problèmes notamment le déficit d'informations. Les gens ne sont pas bien avertis et souvent ces concepts-là sont quelque peu galvaudés, utilisés à tort et à travers sans pour autant en comprendre les tenants et les aboutissants, et même les enjeux », a-t-il déploré.



D’après lui, c’est sur cette base que l’ONG a organisé des formations, des masterclass pour expliquer le concept du genre aux journalistes et aux associations. « Par exemple, nous avons eu aujourd'hui la présence d'associations de personnes handicapées, de marraines de quartier et beaucoup d'autres structures. Et donc nous nous battons pour avoir suffisamment d'informations sur les domaines liés à la prise en charge, à la prise en compte effective du genre et qu'on pourra partager avec nos partenaires un peu partout », a-t-il expliqué.



Préjugés et stéréotypes sur la notion de genre

Le chargé de projet de FAMEDEV a indiqué que la notion de genre est souvent utilisée par « des groupes de personnes pour manipuler les masses ». « Nous à chacune de nos activités, nous aimons à le rappeler que le continuum genre pour l'occident n'est pas le nôtre. Il y a des groupes souvent qui utilisent ces concepts là pour peut-être manipuler les masses, mais nous n'avons pas de problème par rapport à la manipulation, à l'utilisation de cette notion de genre », a-t-il souligné.





Afin d'assurer une prise en compte réelle du genre dans les médias et la société, M. Touré plaide pour une prise en compte plus rigoureuse de la question du genre dans l’éducation, notamment dès le préscolaire.



« Il faut tout faire pour éviter de transmettre « nos préjugés et nos stéréotypes » sur le genre aux enfants. « Donc à l'école, même au préscolaire, on l'a dit dans les communications, il nous faut des contenus, des visuels, en tout cas une meilleure prise en charge sur le plan pédagogique de cette question-là », a-t-il fait remarquer.



FAMEDEV est une ONG basée à Dakar, dédiée à l'autonomisation des femmes et à la promotion de l'égalité des genres via les médias et les technologies. Membre également du réseau ouest-africain de lutte contre les violences basées sur le genre (ROAO-LVBG), l’organisation vise à renforcer les capacités des femmes africaines par la formation, le plaidoyer, le réseautage et la lutte contre les violences basées sur le genre.

