Le Président Diomaye donne le nom de sa fille à la maman d'Ousmane Sonko : le PM parle d'une énième marque de reconnaissance

Dans un geste qui témoigne de respect et de reconnaissance, le Président de la République a récemment attribué le nom de sa fille à la mère d’Ousmane Sonko, suivi de celui de la mère de sa femme. Ainsi, le bébé de la famille Faye porte désormais le nom de Khady Mossane Faye.



Ce geste symbolique n’a pas manqué de toucher Ousmane Sonko, le Premier ministre, qui a exprimé sa gratitude sur le réseau social X. Dans un message, il a remercié le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, pour ce qu’il a qualifié de "énième honneur". "Je remercie du fond du cœur son Excellence mon frère et ami Bassirou Diomaye Diakhar Faye, pour cet énième honneur qu'il me fait à moi, ma famille et tous les patriotes. Longue et heureuse vie à la petite Khady Mossane Faye", a écrit Ousmane Sonko, visiblement ému par cette marque de respect envers sa famille.



Ce geste symbolique s'inscrit dans un climat où les relations entre les personnalités politiques, bien que parfois tendues, peuvent aussi se nourrir de marques de respect mutuel et d'échanges de reconnaissance. Le nom donné à la petite Khady Mossane Faye marque ainsi un instant de solidarité et de fraternité, tout en renforçant les liens familiaux et politiques dans le pays.