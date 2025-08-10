Le Président El Malick Ndiaye reçu par le Khalife général des Mourides à l’approche du Grand Magal

Il était accompagné d’une importante délégation composée de députés, de membres de son cabinet ainsi que de représentants de l’administration parlementaire.

Au cours de cette audience, le président de l’Assemblée nationale a exprimé, en son nom personnel et au nom de l’Institution, son profond respect et sa gratitude envers le Khalife général et la communauté mouride, pour leur rôle central dans la préservation et la transmission des valeurs spirituelles, sociales et culturelles qui fondent l’identité du Sénégal.

Le Khalife général, pour sa part, a remercié le président de l’Assemblée nationale et sa délégation pour cette marque d’attention, réitérant la confiance qu’il lui accorde et saluant les actions qu’il mène au service du pays et de ses institutions. Il a également formulé des prières et exprimé l’espoir de le voir poursuivre son engagement pour contribuer durablement au développement national.

Le président de l’Assemblée nationale a, par ailleurs, sollicité les prières du Khalife en faveur du Président de la République, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Faye, et du Premier ministre, Monsieur Ousmane Sonko, afin que Dieu les assiste et leur accorde force et clairvoyance dans l’accomplissement de leurs hautes responsabilités.

En marge de cette audience, le président de l’Assemblée nationale a également rendu des visites de courtoisie au porte-parole du Khalife, Serigne Bass Abdou Khadre, ainsi qu’à Serigne Sidi Mbacké Abdou Ahad.

