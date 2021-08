Le Président Paul Kagamé très déçu par la défaite d’Arsenal contre Brentford

Ce n’est pas un secret. Le Président du Rwanda Paul Kagamé est un fans inconditionnel des Gunners. Et il n’a pas du tout aimé la prestation d’Arsenal à l’occasion de l’ouverture de la saison 2021-2022 de Premier League.



Via son compte Twitter, il a marqué sa surprise face au score final du match (0-2) en faveur de Brentford.



« Quoi?? C'est le football, c'est une défaite d'Arsenal contre Brentford. Brentford méritait de gagner et ils l'ont fait. Le jeu lui-même mis à part, Arsenal et les fans ne méritent pas de s'y habituer... NON !!! Je dis cela comme l'un des grands fans d'Arsenal. Le changement a mis trop de temps à venir », a-t-il pesté sur le Réseau social.