Le Président chinois félicite Macky Sall

Après la proclamation des résultats définitifs de la Présidentielle du 24 février dernier par le Conseil Constitutionnel, le Président Macky Sall a reçu les félicitations de son homologue chinois Xi Jinping. Après s’être réjoui de cette réélection, le dirigeant de l’ «Empire du Milieu» a prié pour la réussite de son nouveau mandat qui débute le 02 avril prochain.



«Je me réjouis d’apprendre que vous êtes réélu président de la République du Sénégal. Au nom du peuple et du gouvernement chinois et en mon nom personnel, je vous adresse mes chaleureuses félicitations et formule mes vœux de réussite dans l’accomplissement de cette noble mission», peut-on lire dans sa correspondance.



Macky Sall a été réélu à l’issue du scrutin présidentielle du dimanche 24 février dernier, avec un taux de 58,26%, chiffre que le Conseil Constitutionnel a rendu public le mardi 05 mars.



M. Jinping a aussi rappelé «la confiance politique mutuelle » entre les deux pays, qui n’ont cessé «de s’approfondir dans tous les domaines… ».