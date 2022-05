Le Prix Macky Sall pour la Recherche lancé

En partenariat avec le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation du Sénégal, le Conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur (CAMES) lance, du 1er mai au 31 juillet 2022, un appel à projets pour la 2e édition du « Prix Macky Sall pour la Recherche ».



Le Prix Macky Sall pour la Recherche est doté cette année d’un financement exceptionnel de 60 millions de francs CFA (soit 87 760 euros) destinés à accompagner un projet fédérateur, qui aura satisfait à toutes les exigences du présent appel à projets.



Avec pour thème général « la résilience des économies des pays de l’espace CAMES face aux crises internationales », cet appel à projets s’inscrit dans ce contexte économique mondial où les crises économiques, financières, sanitaires, sécuritaires et politiques dévoilent la faiblesse des économies des pays africains.



Il vise, selon les organisateurs, l’identification des opportunités et des contraintes relatives à la résilience des économies de l’espace CAMES face aux crises internationales, tout en portant une analyse critique sur les stratégies de développement actuellement adoptées dans cet espace.



La pertinence de cet appel à projets, dans le cadre du « Prix Macky Sall pour la recherche », est fondée sur ces questions qui mobiliseraient les enseignants, les chercheurs, les acteurs de la société civile, les bailleurs de fonds internationaux et nationaux ainsi que les décideurs politiques.



Ce financement s’adresse aux enseignants-chercheurs(es), aux chercheurs(es) et aux doctorants(es) des Institutions d’Enseignement supérieur et de Recherche (IESR) de l’espace CAMES, affiliés à un des PTRC. Toutefois, une collaboration avec les autres enseignants-chercheurs d’ailleurs et ceux de notre espace est possible via les PTRC.



Les équipes constituées à partir des PTRC qui postulent à cet appel devront comprendre des membres actifs d’au moins trois (3) pays de l’espace CAMES et en apporter la preuve. Ils doivent aussi présenter, preuves à l’appui, un caractère fédérateur élevé en impliquant de façon cohérente d’autres PTRC.



Le montant de la subvention allouée au projet qui sera sélectionné est de 60 millions de francs CFA (soit 87 760 euros), avec un mode de versement étalé sur dix-huit (18) mois. L’essentiel de la subvention apportée ne concerne que le financement des missions, les frais de terrain et le traitement des données importantes et fondatrices, sous réserve de l’accord préalable du CAMES, si aucune solution de mutualisation endogène de moyens n’est envisageable. Aucun équipement informatique autre que du petit matériel, à titre de consommable, ne peut être financé par la subvention.



Avec socialnetlink