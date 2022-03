Le Procureur vise 7 vols contre "Boy Djinné" et demande son jugement en Chambre criminelle

Le parquet a bouclé, lundi 07 mars 2022, le réquisitoire définitif concernant Baye Modou Fall alias « Boy Djinné » et les affaires de vols pour lesquels il est détenu en prison. Le procureur, qui a cité 7 vols, dont celui du Lagon qui a déjà connu un jugement en mineur, a demandé à ce que « Boy Djinné » soit attrait en chambre criminelle pour vol commis la nuit en réunion avec escalade, effraction, usage d’armes et de véhicule.



Dans son réquisitoire définitif du lundi 07 mars 2022, le parquet a mentionné les moindres détails pour asseoir l’accusation. Afin qu’elle ne souffre d’aucun doute pouvant pousser le juge d’instruction du premier Cabinet de Dakar, Omar Maham Dialllo, à prendre son contrepied, le Procureur s’est voulu méticuleux.



Dans ledit réquisitoire, déjà communiqué au magistrat instructeur, 7 vols dont celui su Lagon pour lequel Baye Modou Fall alias « Boy Djinné » a été jugé devant le Tribunal des mineurs, ont été évoqués.



Visant le « vol commis la nuit en réunion avec escalade, effraction, usage d’armes et de véhicule », il a demandé au Doyen des juges d’instruction d’envoyer Boy Djinné en jugement devant la Chambre criminelle.



Des faits criminels qui pourraient allonger le séjour carcéral de Baye Modou Fall.