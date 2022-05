Le Qatar discute avec Zidane pour le signer au PSG, Leonardo viré

Après l’annonce de la prolongation de Kylian Mbappé, la révolution se poursuit à grande vitesse au sein du PSG. Léonardo a appris samedi soir qu’il était démis de ses fonctions de directeur sportif. Le nom de Luis Campos revient comme le grand favori pour lui succéder.



Et selon les informations de RMC Sport, des discussions directes ont lieu entre l’Emir du Qatar et Zinédine Zidane pour le poste d’entraineur. En décembre dernier, l’Emir du Qatar avait déjà tenté de convaincre l’ancien capitaine des Bleus. Zidane avait décliné préférant rester disponible pour postuler au poste de sélectionneur de l’équipe de France. Mais il semble que les chose aient évolué dans l’esprit de Zidane. Même s’il fait des Bleus toujours sa priorité, il n’a cette fois pas dit non à cette récente approche du Qatar et écoute même si un accord reste lointain.



L’hypothèse de voir Didier Deschamps prolonger son aventure à la tête des Bleus après la Coupe du Monde étant probable, Zidane pourrait se laisser convaincre par l’offre parisienne.