Le RESTIC appelle à vulgariser l’IA et à positionner le Sénégal dans la course technologique

Le Rassemblement des entreprises du secteur des technologies de l'information et de la communication (RESTIC) a lancé un appel à l’État pour la vulgarisation du supercalculateur de Diamniadio et des parcs technologiques du Sénégal. Selon le communiqué parvenu à PressAfrik, l’objectif est de « positionner le pays comme un acteur majeur de l’intelligence artificielle (IA) en Afrique et accélérer son attractivité numérique. »



À en croire le RESTIC, dans un contexte où l’intelligence artificielle révolutionne les économies mondiales, DeepSeek, une IA open source développée en Chine, est perçue comme un levier de démocratisation des technologies.



« DeepSeek se distingue non seulement par son faible coût et sa nature open source, mais aussi par son potentiel d’amélioration de l’accessibilité, en donnant aux petits développeurs et aux PME des moyens auparavant dominés par les géants de la technologie tels qu’OpenAI et Google », souligne la note.



Pour le RESTIC, le Sénégal dispose d’atouts stratégiques, tels que le supercalculateur de Diamniadio, les parcs technologiques numériques et les cinq centres de données récemment installés, qui peuvent en faire un hub de l’intelligence artificielle et du stockage des données en Afrique subsaharienne.



Pour exploiter pleinement ces infrastructures, le RESTIC insiste sur l’urgence d’une réglementation adaptée et d’une stratégie nationale favorisant l’innovation et l’inclusion des PME dans la chaîne de valeur de l’IA. « Il est urgent pour le nouveau régime de réglementer, de vulgariser et d’encourager les parties prenantes dans les chaînes de valeur de l’IA, en mettant l’accent sur les PME, afin de favoriser l’innovation et un accès équitable aux technologies de l’IA », affirme le communiqué.



Ce, dans le but « de faire de l’intelligence artificielle un secteur pesant 20 % du PIB du Sénégal d’ici 2050, en la plaçant comme un moteur de transformation économique, sociale et politique. » Face à ces enjeux, le RESTIC appelle à l’organisation d’un Conseil présidentiel sur l’attractivité numérique et digitale du Sénégal, en mettant en avant les infrastructures existantes et les opportunités offertes par l’IA.



« Il faut accélérer le marketing digital et numérique de notre pays », plaide le RESTIC, insistant sur la nécessité d’un "New Deal Technologique", un référentiel de politique numérique visant à faire du Sénégal un leader régional dans le domaine de l’intelligence artificielle.