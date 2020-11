Le Real Madrid encaisse trois penalties et sombre à Valence

Alors qu'il semblait allait mieux depuis quatre matches, le Real Madrid est retombé dans ses travers, ce dimanche, sur la pelouse de Valence. Seizièmes au coup d'envoi, les hommes de Javi Garcia, qui n'avaient remporté que deux rencontres cette saison jusque-là, ont joué un mauvais tour aux joueurs de Zinédine Zidane, balayés (4-1) lors de la dernière rencontre de la 9e journée de Liga.



Karim Benzema et ses coéquipiers pensaient sans doute avoir fait le plus dur en ouvrant le score dès la 23e minute. Servi en retrait par Marcelo à l'entrée de la surface de réparation, Benzema a trompé Jaume Domenech, le gardien de Valence, d'une superbe frappe. Loin de décourager les Valenciens, ce but semble les avoir galvanisés, bien aidés par la maladresse de l'arrière-garde madrilène.



Une première main de Lucas Vazquez sur un centre de Gaya a offert un penalty aux locaux. Carlos Soler, l'homme de la soirée, s'est présenté face à Courtois qui a détourné sa tentative avant que Musah ne reprenne le ballon pour marquer (30e). Mais l'arbitre de la rencontre a redonné le penalty a tiré et cette fois-ci Soler ne s'est pas manqué (35e, 1-1).



Varane marque de nouveau contre son camp

Juste avant la pause, la défense du Real a de nouveau craqué. Raphaël Varane a mal relancé un centre de Gomez et a marqué contre son camp, comme face au Chakhtior Donetsk (2-3) en Ligue des Champions. Un but confirmé par le VAR près de deux minutes après avoir été marqué (45e+1, 2-1).



Au retour de la pause, après une frappe de Lee Kang-in détournée par Courtois sur le poteau (47e), le Real Madrid a concédé deux nouveaux penalties. D'abord à la suite d'une faute de Marcelo sur Gomez (51e), puis après une main grotesque de Sergio Ramos au duel avec Musah (62e). Soler a trompé Courtois à deux autres reprises (54e, 63e, 4-1).



