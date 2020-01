Le Real Madrid reprend la tête en attendant le Barça

Le Real Madrid se devait de mettre fin à sa série de trois matches nuls consécutifs, et principalement afin de pouvoir essayer de réduire l'écart de deux points avec le FC Barcelone.Et si les hommes de Zinédine Zidane ont souffert, ils ont réussi à s'offrir les trois premiers points de l'année 2020 face à un Getafe qui a bien souvent posé problème au Real Madrid.En première mi-temps, les Azulones auraient peut-être même mérité un peu mieux. Malgré un rythme plus que calme, c'est l'équipe locale qui provoque la première grosse occasion du match.Arambarri reprend de volée devant Thibaut Courtois, mais le gardien belge se montre très grand et parvient miraculeusement à repousser le ballon des deux mains.Et c'est après cela que le Real Madrid réagit enfin, et ouvre le score sur sa première occasion. Ce n'est pas le Real Madrid à part entière mais David Soria qui ouvre le score, contre son camp Après un coup franc de Toni Kroos sur la droite à la 35e minute, le ballon ne trouve personne dans la surface et retombe dans les pieds de Ferland Mendy. Mendy centre devant le but pour Raphaël Varane, qui trouble un David Soria, qui réalise une très mauvaise sortie aérienne et qui envoie le ballon dans les filets.Fajr (38', 44'), qui s'est montré très insistant, offre plusieurs occasions à son équipe - tout comme Cabrera qui butte sur un grand Courtois (45') - mais en vain. Au retour des vestiaires, le Real Madrid se montre plus agité et Raphaël Varane s'offre cette fois-ci le but qu'il avait cherché sur l'ouverture du score.À la 53e minute de jeu, le Français profite d'un coup franc à 30 mètres de Toni Kroos. L'Allemand trouve la tête de Varane dans la surface, et le défenseur envoie directement le ballon à droite des filets. Un but qui lui appartient bien cette fois.En seconde période, les occasions ne sont pas multiples non plus. Thibaut Courtois montre de nouveau un grand visage en écoeurant Mata à la 74e minute, qui tentait de récupérer un centre d'Angel, et se sortant de toutes les difficultés imposées par l'attaque adverse.Puis 10 secondes avant le coup de sifflet final, c'est le Croate Luka Modric qui inscrit le but du 0-3. Le Ballon d'Or 2018 reçoit un caviar de centre de la part de Fede Valverde, qui avait réalisé une course incroyable pour conduire jusqu'à la surface de réparation.L'action part de Mendy, qui lance Bale dans la profondeur. Le Gallois décale sur la gauche et trouve Valverde, qui déborde sans problème dans son couloir. Modric n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets, pour sceller la victoire madrilène.Getafe aura beaucoup tenté mais manque de précision dans les derniers mouvements, laissant ainsi le Real Madrid quitter le Coliseum avec les trois points, et manquant l'opportunité de monter à la 4e place du classement.Le Real Madrid aura souffert à plusieurs reprises mais reprend provisoirement la tête du classement en attendant le derby que jouera le Barça contre l'Espanyol ce samedi à 21 heures.