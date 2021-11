Le Real Madrid voudrait faire une nouvelle offre pour Kylian Mbappé !

Le 4 octobre dernier, Kylian Mbappé (22 ans) lâchait enfin ses vérités sur son été agité et confirmait qu’il avait bien la volonté de quitter le Paris Saint-Germain. « J'ai demandé à partir, parce qu'à partir du moment où je ne voulais pas prolonger, je voulais que le club ait une indemnité de transfert pour avoir un remplaçant de qualité. »

Malheureusement pour lui, le club de la capitale est resté inflexible, et ce, malgré une approche du Real Madrid en toute fin du mercato. En clair, les Merengues pensaient convaincre les Parisiens de lâcher leur joyau à un an de la fin de son contrat en échange d’une somme tournant autour des 160 M€. Mais la situation contractuelle du natif de Bondy n’a visiblement pas effrayé les Rouge-et-Bleu. Pire, l’approche madrilène les a mis en rogne.

« Ils parlent de Mbappé publiquement depuis deux ans et cela doit être puni. Je vois un manque de respect du Real. Mbappé n'est pas un joueur normal, c'est l'un des meilleurs du monde. L'entraîneur, la direction, les joueurs du Real... ils parlent de Mbappé et je pense que c'est leur stratégie. Ce n'est pas respectueux », déclarait Leonardo le 9 octobre dernier. Madrid ne lâche pas l’affaire Mais si l’objectif du PSG est de prolonger son numéro 7, la radio espagnole Onda Cero indique que le Real Madrid pourrait à nouveau surprendre tout son monde. Alors qu’il pourrait attendre tranquillement l’arrivée de Mbappé en juin prochain, surtout après les envies de départs affichées en public par le joueur, le club merengue reviendrait à la charge dès le mois de janvier !

La Casa Blanca a-t-elle vraiment peur que Mbappé signe un nouveau bail avec les Rouge-et-Bleu ? Toujours est-il que recruter le champion du monde 2018 en hiver serait possible, d’autant que le règlement de l’UEFA l’autoriserait à disputer la suite de la Ligue des Champions avec le Real. Mais un tel scénario reste hautement improbable. En effet, peut-on vraiment imaginer Paris lâcher sa star en plein milieu de la saison et se priver d’un tel atout pour tenter de remporter la Ligue des Champions ?