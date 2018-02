Le Real chute pour la 5e fois de la saison en Liga

Et de cinq. Pour le match d’ouverture de la 26e journée de Liga, le Real Madrid a concédé sa cinquième défaite de la saison en championnat sur la pelouse de l’Espanyol (1-0). Sans Cristiano Ronaldo (laissé au repos), Casemiro (malade), Marcelo, Toni Kroos et Luka Modric (blessés), Zinedine Zidane alignait un onze mixte avec plusieurs habituels remplaçants au coup d’envoi et Gareth Bale sur le front de l’attaque, Karim Benzema prenant place sur le banc.



C'est finalement l’Espanyol qui a réussi à trouver la faille en fin de match. Sur un centre de Sergio Garcia venu de la droite, Gerard Moreno plaçait une reprise légèrement déviée qui trompait la vigilance de Navas et offrait la victoire aux siens (1-0, 90e +3). Le Real Madrid reste 3e, mais pourrait perdre sa place au profit du FC Valence, qui se déplace mercredi à Bilbao. L’Espanyol, pour sa part, se donne de l’air et remonte à la 13e position au classement.



Avec Foot mercato