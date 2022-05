Le Real fantasme déjà sur son trio galactique, le Barça a un plan pour s'offrir un nouvel international tricolore

Le futur trio d'attaque du Real fait déjà rêver Madrid



Le Real Madrid fait les gros titres ce mercredi matin en Espagne. Le journal AS nous dévoile le grand rêve des Madrilènes, un trio d'attaque qui promet avec Karim Benzema, Kylian Mbappé et Vinícius Junior. «Le trident des 100 buts», résume le média ibérique, car entre les 44 réalisations de Benzema, les 36 de Mbappé et les 21 de Vinícius Junior pour l'instant toutes compétitions confondues, les trois ont dépassé la barre des 100 buts cette saison, un chiffre hallucinant. C'est simple, comme le rapporte au passage AS, même la légendaire BBC n'a jamais fait autant.





Le Barça dans la course pour signer un international français



Un sacré dossier fait la Une de Mundo Deportivo, l'objectif des dirigeants du FC Barcelone est de signer Jules Koundé si on en croit le journal catalan. Il plaît beaucoup à Xavi, et sa clause s'élève à 90 M€. Une sacrée somme pour le Barça qui aimerait faire baisser le prix d'une potentielle transaction en incluant d'autres joueurs. Autre point important mis en avant par Mundo Deportivo, le Séville FC a promis à Koundé de faciliter son départ, après avoir freiné son transfert vers la Premier League au mercato précédent.



Le titre de Premier League se jouera lors de la dernière journée

Vainqueur ce mardi soir face à Southampton sur le score de 2 buts à 1, Liverpool a arraché les trois points en deuxième période. Au forceps, dans une lutte pour le titre de Premier League qui continue, comme le rapporte The Guardian ce mercredi. «Se battre jusqu'au bout», résume le journal en couverture. La nouvelle fait le tour de la presse anglaise comme avec le Daily Express qui met à l'honneur le buteur victorieux pour Liverpool, à savoir Joël Matip. Le tabloïd veut lui donner une couronne. Il faut dire que grâce à son but, les hommes de Jürgen Klopp reviennent à un seul point du leader Manchester City, à une journée de la fin. C'est justement ce que pointe du doigt The Sun ce matin, à l'instar du Daily Star. Liverpool est toujours en lice pour un quadruplé historique.