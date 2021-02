Le Real lie son mercato à celui de Messi, les critiques pleuvent sur Mourinho

Le Real lie le destin de Mbappé et Messi



Si vous êtes amateur de film de science-fiction, ce qui suit va sans doute vous intéresser. Rassurez-vous, pas d'effets spéciaux à la Christopher Nolan, mais une pléiade de suppositions, qui proviennent ce matin du journal Marca. Pour le média, le mercato du Real Madrid est lié à celui de... Lionel Messi ! Comment est-ce possible ? Et bien le média espagnol pense que si l'Argentin décidait de quitter le FC Barcelone en juin pour le Paris Saint-Germain, ceci arrangerait les affaires du Real dans le dossier Kylian Mbappé. Le PSG ne pourrait pas se permettre de garder Neymar, Mbappé et Messi ensemble au sein de son effectif et devrait donc lâcher le Français. Et le club merengue serait alors présent pour le récupérer. On vous avait prévenu que c'était de la science-fiction. Pour le moment...





L'Inter en grand danger



Depuis l'apparition de la pandémie il y a moins d'un an, tous les clubs européens, tous sports confondus, se retrouvent en très grande difficulté. Et tous ne sont pas logés à la même enseigne. La situation est grave pour certains comme le FC Barcelone ou désormais l'Inter. Comme l'a révélé hier le Financial Times, le club lombard a un besoin urgent de 200 M€ afin de continuer à faire tourner le club, notamment pour ce qui est des salaires. Le Corriere dello Sport lâche donc cette somme (200 M€) en une de son édition du jour et explique que le besoin est immédiat. Le propriétaire actuel, Sunning, ne peut pas pour le moment assumer cette somme et c'est pourquoi il cherche un repreneur depuis quelques semaines. Selon Tuttosport, un fonds d'investissements, BC Partners, serait intéressé et aurait proposé 800 M€. Insuffisant pour Sunning qui réclame en plus les 200 M€ d'urgence pour sauver le club. Quelqu'un va donc devoir mettre un milliard d'euros sur la table pour racheter l'Inter.



Les critiquent fusent sur Mourinho



Troisième défaite de rang pour José Mourinho avec Tottenham. Ça ne lui est pas arrivé souvent dans sa carrière et c'est même la première fois depuis qu'il s'est assis sur le banc des Spurs. D'où le moment historique pour le Daily Telegraph. Car, hier le club du nord de Londres a encore chuté à domicile face au Chelsea, en plein renouveau, de Thomas Tuchel. Victoire 1-0 des Blues sur un penalty de Jorginho. Mais c'est bien le Special One qui en prend pour son grade ce matin. «Quelle douche», s'exclame The Sun ce vendredi ! Pour le Daily Mirror, qui se permet un jeu de mots, «Mourinho a perdu sa Tuch magique» depuis quelques semaines. Celle-ci aurait tellement disparu que le Daily Mail s'inquiète d'un possible «jet d'éponge» de la part de ses joueurs hier. Le début de la fin pour Mourinho à Tottenham ?