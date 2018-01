Le Real ne jugerait pas opportun de prolonger Cristiano

C'est l'emblème du Real Madrid, cela ne fait aucun doute. Il a gagné une Ligue des champions pratiquement à lui tout seul l'année dernière et souhaite aujourd'hui en apporter d'autres aux 'Merengues'. Mais, pour que cela soit possible, le Real devrait ajuster son salaire sur celui de Messi selon 'Marca'.

Toujours selon la source citée, Cristiano l'aurait 'mauvaise' depuis le dernier renouvellement de contrat de Messi. L'Argentin a signé un accord assez important, très éloigné des conditions salariales actuelles du Portugais.

Le numéro '7' a comme argument le dernier Ballon d'Or ou ses performances lors de la dernière Ligue des champions, qui ont permis au Real de s'emparer de sa douzième 'Coupe aux grandes oreilles'. Chose que Cristiano considère suffisante pour être le mieux payé.

Sa famille le défend, cela n'aurait pas pu en être autrement. Mais quelques médias affirment que le Portugais pourrait faire son retour à Manchester United, même si l'opération semble presque impossible à mener à bien.

Pendant ce temps, à Madrid, on laisse penser que ce n'est ni le moment ni la façon de prolonger le contrat d'une légende. Le groupe primerait dans l'esprit des patrons madrilènes. En été, une fois les notes attribuées, il y aura du temps pour s'asseoir autour d'une table et négocier.



Source: Besoccer