Le Royaume-Uni recense plus de 1 000 décès en 24 h, une première depuis avril

Nouvelle flambée des contaminations de coronavirus au Royaume-Uni. Le pays a recensé, mercredi 6 janvier, 1 041 décès supplémentaires, le bilan quotidien dépassant le millier de décès pour la première fois depuis avril.



Le Royaume-Uni, un des pays d'Europe les plus endeuillés par l'épidémie, comptabilise désormais au total 77 346 décès dus au Covid-19 et 2 836 801 cas de contaminations (+62 322), selon le ministère de la Santé.



Le pays, confronté depuis plusieurs semaines à un nouveau variant très contagieux du SARS-CoV-2, a également fait état de 62 322 nouveaux cas de contamination au coronavirus, contre 60 916 la veille.



De son côté, l'Irlande voisine, également confrontée à un "tsunami" de contaminations au nouveau coronavirus, a décidé, mercredi, de fermer au moins jusqu'à la fin du mois ses écoles, durcissant ainsi davantage encore le confinement réinstauré après Noël.



"À partir d'aujourd'hui et au moins jusqu'à la fin du mois de janvier", "toutes les écoles doivent rester fermées et les enseignements se faire en ligne", a déclaré le Premier ministre Micheal Martin.