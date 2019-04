Le Rwanda commémore ce dimanche le génocide

Les cérémonies marquant les 25 ans du génocide commencent ce dimanche matin au Rwanda. Une vingtaine de délégations étrangères, dont une dizaine de présidents ou Premiers ministres, sont attendues.



Le choc des commémorations est tellement violent que des psychothérapeutes doivent s’occuper des rescapés submergés par l’émotion. Parce que 25 ans c’est le symbole d’une génération, les cérémonies de ce dimanche ont un aspect particulier.



Elles commenceront en milieu de matinée avec le dépôt de gerbes au mémorial du génocide de Kigali, où 250 000 victimes sont enterrées.



Puis viendra la séquence politique de la journée avec le discours du président rwandais Paul Kagame. Le président de la commission de l’Union africaine Moussa Faki Mahamat et celui de la commission de l’Union européenne Jean-Claude Juncker s’exprimeront aussi.



Ça n’est que dans l’après-midi qu’aura lieu la partie mémorielle des cérémonies. Une marche du souvenir de deux kilomètres où les délégations officielles et la population se rendront ensemble du Parlement jusqu’au stade Amahoro.



Là-bas, 30 000 personnes assisteront à un spectacle et entendront des témoignages de rescapés. Les noms de 100 victimes seront également lus par des jeunes. 100 noms issus de familles entièrement décimées dans les massacres.