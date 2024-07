Le SYNATRACS alerte sur des « manquements » pouvant affecter la marche des Aéroports du Sénégal

Le secrétaire général du Syndicat autonome des travailleurs de l’aéronautique civile du Sénégal (SYNATRACS), Mamadou Diop, a alerté lundi, sur les « manquements » et « lacunes » qui pourraient, selon lui, affecter le bon fonctionnement des Aéroports du pays.



« Les Aéroports du Sénégal, malgré leur importance cruciale pour le développement économique et touristique du pays, font face à plusieurs défis et manquements qui impactent leur efficacité opérationnelle, leur sécurité et la qualité des services offerts aux passagers », a souligné Mamadou Diop. Il a indiqué que ces manquements constatés à divers niveaux, « révèlent des lacunes dans la gestion de l’infrastructure, de la formation du personnel et la conformité aux normes internationales ».



A l’en croire, « Ces manquements, a poursuivi M. Diop, affectent [gravement] l’exploitation de nos Aéroports et présentent des risques élevés en matière de sécurité des opérations aériennes et peuvent affecter l’image de nos aéroports ».



Mamadou Diop a déploré aussi le manque de formation adéquate du personnel. « Cette lacune affecte non seulement la sécurité des vols, mais aussi l’efficacité des services offerts aux passagers et la capacité à répondre aux normes nationales et internationales », a insisté M. Diop, invitant les nouvelles autorités à trouver des « solutions urgentes à ces manquements » pour une gestion efficace des aéroports du Sénégal, afin de garantir la sécurité et la qualité de service.