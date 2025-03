Le SYNPICS organise son 15e Congrès ordinaire à Dakar : élection d'un nouveau secrétaire général

Le Syndicat des professionnels de l’information et de la communication du Sénégal (SYNPICS) tiendra, ce samedi, son 15e Congrès ordinaire à la Maison de la presse Babacar-Touré. À partir de 9 heures, les membres du syndicat se réuniront pour élire un nouveau secrétaire général ainsi qu’un bureau.



Le thème central de ce congrès est : ”Application de la Convention collective : 5 ans après”. Un sujet d'actualité, car la convention collective est un pilier majeur des droits des travailleurs du secteur de l’information et de la communication. Et cinq ans après son adoption, il est important d’en faire un bilan et de discuter des avancées ou des défis à relever.



Le secrétaire général sortant, Ahmadou Bamba Kassé, qui est en poste depuis 2019, a décidé de ne pas briguer un nouveau mandat, laissant ainsi place à une nouvelle équipe pour poursuivre la mission de défense des droits et des intérêts des professionnels de la communication au Sénégal.